رياضة | قبل مباراة المصري.. ماذا فعل طارق العشري مع 5 أندية ضد الأهلي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مباراة المصري.. ماذا فعل طارق العشري مع 5 أندية ضد الأهلي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي مساء السبت الموافق 29 أغسطس، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فريق المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

تاريخيًا، التقيا الأهلي والمصري في 141 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حقق المارد الأحمر 82 انتصارًا، مقابل 24 انتصارًا للفريق البورسعيدي وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة بواقع (24 تعادل إيجابي - 11 تعادل سلبي).

ويقود فريق المصري في مباراته ضد الأهلي، المدرب طارق العشري والذي يمتلك سجلا طويلا من المواجهات ضد المارد الأحمر في مختلف البطولات مع عدد من الأندية التي تولي قيادتها على مدار مشواره التدريبي.

حكاية 28 مواجهة جمعت طارق العشري مع الأهلي

واجه طارق العشري، فريق الأهلي في 28 مواجهة رسمية سابقة خلال قيادته لـ5 أندية بواقع (17 مباراة مع حرس الحدود – 6 مباريات مع إنبي – 2 مع أهلي بنغازي – 2 مع وادي دجلة – 1 مع المقاولون العرب)، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 17 مباراة، وتعادل في 5 مباريات.

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سجل لاعبو فريق الأهلي 42 هدفًا في شباك الأندية التي تولي تدريبها "العشري" خلال مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 20 هدفًا فقط.

قاد "العشري" فريق حرس الحدود في 17 مباراة ضد النادي الأهلي، فاز الفريق العسكري في مباراتين فقط، مقابل 12 انتصارًا للمارد الأحمر، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

واستطاع طارق العشري خلال قيادته فريق حرس الحدود حصد لقبي كأس مصر وكأس السوبر المصري موسم 2009 / 2010 على حساب النادي الأهلي.

واجه طارق العشري خلال قيادة فريق إنبي نظيره النادي الأهلي في 6 مواجهات رسمية، فاز في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وتوج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الفريق البترولي موسم 2012 – 2013 بعدما فاز 2-1.

قاد مدرب المصري الحالي فريق أهلي بنغازي الليبي في مباراتين ضد الأهلي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014 وفاز في المباراتين بنتيجة 1-0، 3-2 على الترتيب.

بينما قاد فريق المقاولون العرب في مباراة وحيدة ضد الأهلي خسرها بنتيجة 3-1، وواجه المارد الأحمر في مباراتين خلال قيادة فريق وادي دجلة وتعادل في مباراة وخسر الثانية.