رياضة | رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي اليوم، تفاصيل جديدة حول الصدام بين ليونيل ميسي نجم برشلونة، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، والءي تصاعد خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية اليوم، فإن بارتوميو رفض طلب ميسي، بالرحيل عن برشلونة، إلا من خلال تسديد قيمة الشرط الجزائي.

كما أضافت، أن بارتوميو رفض التوصل لحل وسط مع ميسي بشأن تحديد سعر لرحيل اللاعب، المطلوب في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

Advertisements

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم المقبل، ويتواجد بنداً جزائياً في عقده، يبلغ 700 مليون يورو.

ويرى بارتوميو، أن أي ناد يريد ضم ميسي في الوقت الحالي، عليه تسديد 700 مليون يورو، وهو أمر مستحيل حالياً.

وقرر ميسي استخدام الشرط الجزائي في عقده، والذي يتيح له الرحيل مجاناً، بينما ترى إدارة البارسا أن هذا البند افتقد صلاحيته منذ شهر يونيو الماضي.

يذكر أن صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت أن الليو أخبر والده، خورخي ميسي، بأنه اختار وجهته المقبلة، وهي مانشستر سيتي.