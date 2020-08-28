رياضة | بعد إدواردو والكمالي.. شباب الأهلي الإماراتي يقترب من ضم السومة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إدواردو والكمالي.. شباب الأهلي الإماراتي يقترب من ضم السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي شباب الأهلي الإماراتي بشكل رسمي مع حمدان الكمالي والبرازيلي كارلوس إدواردو أمس الخميس.

وأعلن النادي عن الصفقتين عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد تعاقد مع اللاعبين في صفقتي انتقال حر، ليعززا صفوف الفريق في الموسم المقبل.

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وشارك اللاعبان أمس الخميس في تدريبات شباب الأهلي، وظهرا في مقطع فيديو التقطه الكمالي وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر معهما البرازيلي ليوناردو الذي كان قد زامل الكمالي في صفوف الوحدة.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت أن شباب الأهلي يقترب من التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، مع إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن أهلي جدة السعودي، دون الكشف عن وجهته المقبلة، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية، التي أكدت أيضا وجود هذه المفاوضات.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن إدارة شباب الأهلي تدرس إمكانية إعارة الإسباني بيدرو كوندي، إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، لعدم تأقلمه مع أجواء الفريق وأسلوب لعبه خلال الموسم الماضي.