رياضة | أيمن منصور: يوم رائع في تاريخ الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أيمن منصور: يوم رائع في تاريخ الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن ما شاهده اليوم بقمر القلعة البيضاء بمثابة يوم رائع في تاريخ النادي.

وقال منصور :"شعرت بسعادة كبيرة لما شاهدته من منشآت ومباني جديدة في النادي، ومنذ زمن لم أرى النادي بهذا التطور الملحوظ وكل ذلك حدث في عهد المجلس الحالي".

وأضاف :" أشكر مجلس إدارة النادي جميعا بداية من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وكل أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه للنادي".

وتابع :"اليوم أيضا رائع لأنني شاهدت العديد من رموز الزمالك ولاعبي الفريق القدامى ملتفين حول النادي".