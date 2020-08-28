رياضة | إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا في المصري قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا في المصري قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن إصابة 8 لاعبين من نجومه بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الأهلي في الجولة 23 من الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المصري مساء غد السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من المسابقة المحلية.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات له اليوم إن الكشف الذي أجري على اللاعبين كشف عن إصابة 8 نجوم بالمصري بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "تحليل الدم الذي خضعنا له اليوم كشف عن إصابة مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا، لكننا سنخضع للمسحات الطبيعية بعيدا عن الدم لمعرفة النتائج الأخيرة".