رياضة | قبل مواجهاتهما المرتقبة.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي؟ (أرقام وحقائق)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهاتهما المرتقبة.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي؟ (أرقام وحقائق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره المصري البورسعيدي مساء السبت الموافق 29 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة والنصف مساء غدا السبت، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وستذاع المباراة عبر قناة (أون تايم سبورت).

موقف الفريقين في الدوري الممتاز:

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة (19 انتصارًا – تعادلين – هزيمة وحيدة)، ويتفوق بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

أما المصري البورسعيدي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة جمعها من (5 انتصارات – 6 تعادلات – 8 هزائم)، ويسعي لحصد 3 نقاط جديدة للتقدم نحو منطقة الأمان في الدوري والابتعاد عن خطر الهبوط.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد المصري البورسعيدي:

تقابل الأهلي مع المصري في 141 مباراة بواقع (118 بالدوري - 22 بكأس مصر – 1 بالسوبر المصري) حقق المارد الأحمر الفوز في 82 مباراة مقابل 24 انتصار للفريق البورسعيدي وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة بواقع (24 تعادل إيجابي - 11 تعادل سلبي).

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اللقاء الأول بين المصري والأهلي كان في نهائي كأس مصر بتاريخ 13 مايو 1927 وفاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، بينما أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول بالدوري هذا الموسم بتاريخ 14 فبراير الماضي وفاز الأحمر 3-0.

زار لاعبو الأهلي شباك المصري البورسعيدي 217 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة في مختلف البطولات، بينما سجل لاعبو الفريق البورسعيدي 111 هدفًا في الشباك الحمراء.

يمتلك هادي خشبة نجم الأهلي السابق رقمًا قياسيًا في تاريخ مواجهات الفريقين حيث يُعد اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الأهلي والمصري وشارك في 25 مباراة بينهما.

بينما يُعد السيد الضيظوي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 13 هدفًا، بواقع 10 أهداف بقميص المصري البورسعيدي، و3 أهداف بقميص الأهلي.

شهدت مواجهات الأهلي والمصري إشهار البطاقة الصفراء 96 مرة للاعبي الفريقين، بينما تم إشهار البطاقات الحمراء 12 مرة.

أكبر انتصار تحقق خلال مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي كان بنتيجة 5 – 0 وتكرر "مرتين"، الأولي في نهائي كأس مصر بتاريخ 13 مايو 1927، أما الثانية في نصف نهائي البطولة بتاريخ 4 يونيو 1937.

لم يفز المصري على الأهلي في أي مباراة منذ 4 سنوات، ويرجع آخر انتصار للفريق البورسعيدي إلي 13 يونيو لعام 2016 في الجولة 24 من الدوري الممتاز وفاز وقتها بنتيجة 3-2، تقابل بعدها الفريقين في 9 مباريات (9 فوز للأهلي -1 تعادل).

من أبرز المواجهات التي جمعت الأهلي والمصري طوال تاريخهما، لقاء الجولة الـ17 من الدوري بتاريخ 1 فبراير 2012 على ستاد بورسعيد، والذي انتهي بفوز الفريق البورسعيدي 3/1 وشهد على مذبحة لجمهور الأحمر عقب اللقاء راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي.