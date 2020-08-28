رياضة | تحديد موعد عودة أزارو إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة أزارو إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادى الأهلى موعد لعودة وليد أزارو المهاجم المغربي للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب من انتهاء فترة إعارته من الاتفاق السعودي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد أزارو ليس من حقه المشاركة مع الفريق فى مباريات دوري أبطال إفريقيا القادمة مما يجعل اللاعب عندما يعود لمصر سيشارك فى المران فقط استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا السبت فى تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن النادي الأهلى حقق الفوز على فريق الجونة المباراة الماضية بهدف دون رد سجله مروان محسن.