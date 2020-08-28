رياضة | بالتفاصيل.. الكشف عن تفاصيل حديث ميسي مع جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. الكشف عن تفاصيل حديث ميسي مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أنه دار حديث بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وجوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الساعات الأخيرة أن ميسي أجرى اتصالاً مع جوارديولا بلغت مدته 3 ساعات قبل عدة أيام من أجل مناقشة إنتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي كان قد ارسل فاكساً رسميًا لإدارة برشلونة أبلغهم من خلاله برغبته في الرحيل في الصيف الحالي واستغلال البند الموجود في عقده الذي يسمح له بالرحيل مجانًا عقب نهاية كل موسم.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن ميسي قال لجوارديولا:" أريد الفوز بالكرتين الذهبيتين التاليتين ولا يمكنني فعل ذلك إلا معك".