رياضة | الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عدم توقيع أي عقوبات على لاعبي الفريق بعد الخسارة من المقاولون بهدفين مقابل هدف وابتعاده عن المنافسة علي الصدارة مع الأهلي بشكل كبير.

وحث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اللاعبين على استعادة ذاكرة الانتصارات، بداية من مواجهة إنبي المقررة الأحد المقبل

وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة من المقاولون 1-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة 42 في المركز الثالث خلف بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد ويتفوق في الأهداف.