رياضة | الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لاعبيه قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لاعبيه قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، بالدوري العام.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري العام.
ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.