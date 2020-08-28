رياضة | عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
فيما استبعد فايلر كلا من :-
محمد محمود وحسين الشحات ومحمود متولي للإصابة، وأحمد فتحي ومحمود كهربا وأليو ديانج للإيقاف، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي.