رياضة | عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.