رياضة | فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تعديل في خط الدفاع خلال مباراة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

ويدرس فايلر، تواجد ياسر إبراهيم مدافع الفريق في التشكيل الأساسي للمباراة، بعد شعور أيمن أشرف ببعض الآلام وصعوبة اللحاق بالمباراة.

وكان إبراهيم، غاب عن التشكيل الأساسي في مباراة الجونة الماضية، وشارك كبديلًا فقط، على أن يعود للتواجد في مباراة المصري بجوار رامي ربيعة بالتشكيل الأساسي.

وتعرض أيمن أشرف، للإصابة والشعور بالآلام في منطقة الحوض وصعوبة لحاقه بلقاء الغد أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.