رياضة | محمد النني ينهي استعدادته مع أرسنال لمواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد النني ينهي استعدادته مع أرسنال لمواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى لاعب منتخبنا الوطني محمد النني استعدادته مع فريقه أرسنال اليوم الجمعة لمواجهة نظيره فريق ليفربول ببطولة الدرع الخيرية.

وعاد اللاعب الدولي المصري محمد النني لصفوف فريق الجانرز هذا الصيف بعد نهاية إعارته من صفوف نادي بيشكتاش التركي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول أمام أرسنال غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق علي محمد علي.