رياضة | بتروجت يواجه الإعلاميين وديا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بتروجت يواجه الإعلاميين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، نظيره فريق ،الإعلاميين، في مواجهة ودية، تقام يوم الأحد القادم، علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت في تمام الساعة الرابعة عصرا .

ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، بينما حقق الفوز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو برباعية مقابل لاشئ في رابع ودياتة بستاد بتروسبورت علي الملعب الفرعي.

ويحتل بتروجت المركز الثالث برصيد 29نقطة ،ومن المقرر أنه سيخوض خمسة جولات،قبل ختام الدور الثاني ، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.