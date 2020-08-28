رياضة | أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر وليد أزارو لاعب الأهلي، على الانتظار وعدم الانضمام للفريق حتى نهاية سبتمبر المقبل، لصعوبة مشاركته مع الفريق في دورى الأبطال الأفريقي، لأنه رحل عن الفريق في شهر يناير الماضي معاراً للاتفاق السعودي.

ويخوض اللاعب برنامج تدريبي وتأهيلي خاص للحفاظ على لياقته البدنية، لحين انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن أزارو قد انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي في 30 يونيو الماضي، ورفض تمديد الإعارة بداعي اعتراضه على قرار الخصم الذي طال مستحقاته بسبب فيروس كورونا، ويؤدي اللاعب برنامج تدريبي خاص بمتابعة من الجهاز الفني للأهلي، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، لحين انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.