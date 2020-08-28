اخبار الرياضه

رياضة | أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 استقر وليد أزارو  لاعب الأهلي، على الانتظار وعدم الانضمام للفريق حتى نهاية سبتمبر المقبل، لصعوبة مشاركته مع الفريق في دورى الأبطال الأفريقي، لأنه رحل عن الفريق في شهر يناير الماضي معاراً للاتفاق السعودي.

ويخوض اللاعب برنامج تدريبي وتأهيلي خاص  للحفاظ على لياقته البدنية، لحين انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن  أزارو قد انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي في 30 يونيو الماضي، ورفض تمديد الإعارة بداعي اعتراضه على قرار الخصم الذي طال مستحقاته بسبب فيروس ، ويؤدي اللاعب برنامج تدريبي خاص بمتابعة من الجهاز الفني للأهلي، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، لحين انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا