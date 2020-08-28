رياضة | محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تدريباته مع الريدز اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أرسنال المقبلة فى بطولة الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول أمام أرسنال غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ليفربول المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يلعب نادي آرسنال وهو حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.