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رياضة | الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالحميد عادل وكيل أعمال البوركيني إيريك تراوري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي، مع الاعب في الفترة الأخيرة.

مفاوضات الأهلي مع إيريك تراوري

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وأكد عبدالحميد عادل وكيل أعمال البوركيني إيريك تراوري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن الأهلي ما زال متمسكا بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع وكيل إيريك تراوري، أن الأهلي لم يغلق صفقة البوركيني، بسبب صعوبة وجود تعامل مباشر بين إدارة الأهلي وبيراميدز، بسبب اقتراب رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، من الانتقال إلى الفريق السماوي.

وأكد وكيل إيريك أن بيراميدز وافق على انتقال تراوري إلى الأهلي بسبب رغبة اللاعب، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مباشرة بين الناديين، بعد انتهاء الموسم الحالي لحسم الصفقة بصورة رسمية.

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