رياضة | نيمار يوجه رسالة غامضة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يوجه رسالة غامضة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي عن تواصل بين الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حول مستقبل الأخير خلال الموسم القادم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اتصل بميسي، لحثه على الانضمام إليه في "حديقة الأمراء".

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وألمحت الصحيفة، ان علاقة بين ميسي ونيمار جيدة للغاية، ومن الممكن أن تحدد وجهة ميسي، علي الرغم من صعوبة انتقال البرغوث إلى سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وتاتي صعوبة الصفقة في أن سان جيرمان فرصة ضئيلة لضم ميسي، هي الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في الفريق (نيمار أو كيليان مبابي)، الأمر الذي يرفضه صناع القرار في النادي الباريسي.

يذكر أن ميسي قد أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة منذ أيام، لإبلاغهم بنيته الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني، وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.