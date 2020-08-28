شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة في قائمة الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره المصري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت، على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد شكري.
الوسط: حمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وعمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو وعربي بدر.
الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي.
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الوضع في مصر
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اصابات
98,062
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تعافي
69,612
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وفيات
5,342
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