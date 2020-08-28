شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة في قائمة الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره المصري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت، على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد شكري. الوسط: حمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وعمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو وعربي بدر. الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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