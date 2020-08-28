شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة: فقدان الثقة سبب تراجع نتائج الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سبب تراجع نتائج الدراويش خلال الفترة الأخيرة إلى فقدان الثقة لدى اللاعبين.

وأضاف أبوجريشة، الفوز على طنطا بثلاثية الذي تحقق أمس، في الجولة الثانية والعشرونمن بطولة الدوري الممتاز، سيعيد جزء كبير من الثقة المفقدودة للاعبين.

وتابع، اللاعبون ظهروا بمستوى متميز أمام طنطا، وهو ماترتب عليه الفوز الكبير الذي كان يحتاجه الفريق في الوقت الحالي.