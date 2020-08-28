شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة: فقدان الثقة سبب تراجع نتائج الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سبب تراجع نتائج الدراويش خلال الفترة الأخيرة إلى فقدان الثقة لدى اللاعبين.
وأضاف أبوجريشة، الفوز على طنطا بثلاثية الذي تحقق أمس، في الجولة الثانية والعشرونمن بطولة الدوري الممتاز، سيعيد جزء كبير من الثقة المفقدودة للاعبين.
وتابع، اللاعبون ظهروا بمستوى متميز أمام طنطا، وهو ماترتب عليه الفوز الكبير الذي كان يحتاجه الفريق في الوقت الحالي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر أبوجريشة: فقدان الثقة سبب تراجع نتائج الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.