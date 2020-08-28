شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يهدد باستبعاد المقصرين من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، باستبعاد المقصرين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وقال عثمان، للاعبي الإسماعيلي، إن الدروايش طوال تاريخهم فاكهة الكرة المصرية، والجميع كان يتمنى مشاهدة ناديكم، لما يمتلكه من مهارات لاتوجد في أي فريق آخر.
وطلب عثمان، من الجميع إثبات جدارته بارتداء الفانلة الصفراء خلال الفترة المقبلة، ومواصلة الانتصارات في الدوري، ووضع الإسماعيلي في المكانة التي يستحقها.
وعقد عثمان، اجتماع، مع لاعبي الفريق، بعد الفوز الذي حققوه على طنطا بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الإسكندرية أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الممتاز.
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