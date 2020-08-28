شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأوليمبياد الخاص المصري، والذي أقيم عبر منصة زووم الافتراضية خلال الفترة من 26 حتى 28 من أغسطس الجاري.
وشهد اليوم الثالث والأخير مداخلة مهمة حول التدريب على المهارات الحياتية قدمتها الدكتورة دعاء سيف، أخصائي العلاج الوظائفي والتكامل الحسي، ونشاط تفاعلي آخر للمشاركين حول إعادة التدوير واستخدام كل ما هو محيط قامت عليه الفنانة التشكيلية كريمة الديب.
وعبر الوزير المهندس هانئ محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصري، عن سعادته بالتوصيات الرائعة التي قدمها هذا الملتقى بمشاركة لاعبي الأوليمبياد الخاص المصري، ومن أبرزها تهيئة فرص جيدة لتدريب اللاعبين القادة على مهارات القيادة الدامجة بطريقة تفاعلية.
يذكر أن الملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأوليمبياد الخاص المصري، شهد مشاركة أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة من محافظات مصر المختلفة، وناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعزز دور اللاعبين كقادة في الأوليمبياد الخاص المصري.
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