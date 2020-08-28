شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020 أعلن نادي برشلونة عن إصابة إحدى لآلئ فريق الشباب، وهو الياباني الواعد هيروكي آبي، بفيروس كورونا، وخضوعه حالياً للعزل في منزله. يتواجد مهاجم الفريق الكاتالوني (21 عاماً)، الذي انضم للبرسا الصيف الماضي قادماً من فريق كاشيما انتلرز، في صحة جيدة. وأصبح آبي رابع لاعب في الصفوف الفريق الكاتالوني يصاب بالوباء، بعد كل من صامويل أومتيتي، توديبو، وميراليم بيانيتش.





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