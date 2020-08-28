شكرا لقرائتكم سالم المقاولون يتحدث عن ثقة الفوز على الزمالك وسر الاحتفال بالبيتزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد سالم نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سر احتفال لاعبو المقاولون بتناول البيتزا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد القاهرة الدولى، حيث انتزل ذئاب الجبل ثلاث نقاط ثمينة من الأبيض، ليرفعوا رصيدهم إلى النقطة 40 فى المركز الرابع بجدول المسابقة.

وقال سالم فى تصريحات لـ "الخليج 365": "تنول البيتزا أمر معتاد برعاية عبد الرحمن عيسى مخطط الأحمال، والروح والتركيز التى خضنا بها المباراة كان السبب الرئيسى فى تحقيق الفوز، خاصة أننا حافظنا عليها بعد طرد فادى نجاح، و"كنت حاسس ان ربنا عايز يدينا علشان احنا تعبنا اوى الماتش ده".

واصل: لم نكن فى حالة عصبية طوال المباراة على العكس كنا هادئين تماماً واصرارنا على المكسب قد يكون ظهر فى شكل عصبية، ولكنها روح اللاعبين واصرارهم على الفوز، وهدف اللحظات الأخيرة كان انعكاس لهذا الهدوء واستطعنا أن نحقق هدفنا من المباراة".

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واختتم سالم: أتطلع فى الفترة المقبلة لبذل مزيد من الجهد للحصول على فرصة للمشاركة مع المنتخب، وأقدم ما بوسعى لنيل ثقة الجهاز الفنى.

وكان سالم قد صنع هدف فوز المقاولون على الزمالك بعدما مرر عرضية سحرية اصطدمت بمحمود علاء مدافع الزمالك قبل أن يستغلها محمد عصام مهاجم المقاولون فى إحراز هدف التقدم مع الدقيقة الأخيرة.

يذكر أن محمد سالم والذى لعب سابقاً لنادى الزمالك، يقدم واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون بعدما سجل 6 أهداف خلال مشاركته كبديل فى أغلب المباريات وصنع هدفين بخلاف هدف الزمالك الأخير.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.