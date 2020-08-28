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الأهلى يعلن سلبية تحاليل كورونا للاعبيه قبل مواجهة المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

 

ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.‏

 

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ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

وبدأ الأهلى صباح أمس ، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة الإستعداد لمباراة المصرى المقرر لها السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدورى ببرج العرب بعدما حقق الأحمر فوزاً قاتلاً على الجونة أمس بهدف نظيف سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

وعقد فايلر محاضرة مع لاعبى الأهلى تحدث معهم خلالها عن بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم أمام الجونة وأهمها حالة التراخى التى أفقدت الفريق خطورته طوال الشوط الأول تقريباً قبل أن يتحسّن الأداء فى الشوط الثانى.

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