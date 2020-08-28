صالح جمعة يعود لقائمة الأهلى ضد المصرى

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جدة - عمرو شويل عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

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صالح جعة يعود لقائمة الأهلى ضد المصرى

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.‏

ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.