شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يجهز حسام باولو لقيادة هجوم الطلائع أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق لمباراة أسوان المقرر لها الاربعاء المقبل بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد عودته للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفل زفاف زميله أحمد هانى وتسببت فى تهشم سيارته، وغاب باولو عن مباراتى بيراميدز وطنطا ومن المقرر أن يغيب عن مواجهة الانتاج الحربى أيضاً لحين إكتمال جاهزيته .

ويختتم اليوم الجمعة ، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثالثة والنصف عصر غداً السبت على استاد السلام والأهلى فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

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ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.