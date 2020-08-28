هاشتاج ”مدحت العدل متنمر” يشعل تويتر.. وهجوم أهلاوي على الكاتب الزمالكاوي.. واتهامه بالسخرية والتنمر من الجماهير الحمراء وسعد الصغير

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#مدحت_العدل_متنمر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، بعد سخرية الكاتب والسيناريست المعروف بتشجيعه للزمالك، من جماهير الأهلي، وتنمره على الفنان سعد الصغير، باعتباره أحد مشجعي النادي الأحمر.

وكتب مدحت العدل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على خسارة الزمالك من الجونة: "كل الدعم للزمالك الكبير الذي أسعدنا منذ 3 أيام، وإن شاء الله سوف يسعدنا في إفريقيا.. الزمالك أفضل فريق عربي بلا جدال لمن يفهمون الكرة".

أضاف العدل: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش هيعرفوا فاوست وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

وتابع: "كنت قد قررت ألا أعلق علي أي أحداث كروية وأفعل هذا منذ ما يقرب من 3 شهور وحتى عندما هزم الزمالك الأهلي منذ 3 أيام هنأت الفائز وقلت إن الأهلي لعب مباراة جيدة ولكن تعليقات بعض (الكبار سناً) تفتقد اللياقة والذكاء والفهم الكروي فاضطررت للرد ولكني أعتذر فلا فائدة".

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وجاءت تغريدة مدحت العدل، ردا على تصريحات عدلي القيقي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي، في برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي"، قائلا: "لمن يريد أن يفهم المشهد.. اسأل فاوست.. عندما كتب غوته رائعته الخالدة فاوست، الرجل الذى باع نفسه للشيطان لتحقيق مآربه، كان وكأنه يقرأ المشهد الحالي".

وعقب ذلك، كتب المنتج الدكتور محمد العدل، شقيق مدحت العدل الأكبر ورئيس قناة "الأهلي" السابق، عبر حسابه على "تويتر"، "يا باشمهندس عدلي.. فاوست؟ هم هيفهموا يعنى إيه فاوست؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم".

واعتبر المغردون تغريدة مدحت العدل، نوع من أنواع التنمر والسخرية على جماهير الأهلي وفنان يشجع النادي، وأكدوا أنه دائما يحرض على الفتنة والتعصب.

من جانها شنت سهام صالح، مُذيعة قناة النادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على مدحت العدل، إذ وصفته بـ"المتنمر".

وكتبت "سهام" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعي الروح الرياضية وهو قمة التعصب والتنمر في تويتاته وآخرها التنمر من جماهيرالأهلي وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادي"، متابعة: "رغم إن جماهير الأهلي لها فضل كبير عليه وعلى أي صانع محتوى، لو الجماهير قاطعتك هتقعد بفنك في البيت.. #مدحت_العدل_متنمر".