قبل مواجهتهما غداً.. المصري يعلن وجود 9 حالات إيجابية لـ «كورونا» في الأهلي

أعلن نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، محمد الخولي، أن تحليل الدم الذي خضع له عناصر فريقه والأهلي قبل مباراة غد السبت كشف عن وجود 17 حالة إيجابية بين لاعبي الفريقين.

وقال الخولي، في تصريحات لموقع "يلا كورة"، إنه عقب اكتشاف الحالات الإيجابية، تم الاتفاق على إيقاف العمل بتحليل الدم والعودة إلى المسحات "رابيد تست".

وأوضح أنه "بعد الخضوع لتحليل الدم في صفوف الأهلي والمصري ظهرت 8 حالات إيجابية لدينا، و9 لدى الأهلي، فأوقفنا تحليل الدم تمامًا."

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وكانت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد لجأت، بدءاً من الجولة الـ23، إلى الاعتماد على تحليل الدم بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.

وأضاف الخولي أنه "بعد النتائج التي ظهرت قررنا العودة إلى المسحات، وخضع الفريقان للمسحة وبناء على ذلك سوف تظهر النتيجة مساء اليوم لنتعرف على الحالات في الفريقين."

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب بالأسكندرية.