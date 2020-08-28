شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حكاية الفرعون حامى حمى الزمالك بقوس وسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعارات الأندية جزء لا ينفصل عن هدفها ورمز واضح لمنهجها فى عالم الرياضة، وبعض الأندية اختارت الرمز الذى يعبر عن القوة، والبعض الآخر عن الذكاء والتفوق، وبعضها أيضاً استمد من التاريخ أصالته ليعبر عن الانتماء، وكان ذلك الأخير مرتبطاً بنادى الزمالك، الذى اعتمد فى شعاره على رامى سهام يرتدى الزى الفرعونى مصوباً نحو هدفه.

استخدم نادى الزمالك فى شعاره خلفية باللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر.

ويظهر فى النصف العلوى من الشعار رامى السهم يصوب سهمه نحو الهدف مرتديًا زى فرعون كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادى الزمالك، لأن رامى السهم يسعى لإصابة الهدف وأيضًا النادى الملكى الذى له هدف يستهدف تحقيقه أمام المنافسين فى الملعب.

وأيضًا يستخدم رامى السهم بالزى الفرعونى فى شعار نادى الزمالك كرمز للتعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية القديمة.

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وفى النصف الأسفل من شعار نادى الزمالك مكتوب فيه اسم النادى مع وجود فاصل بخطين حمر ليفصله عن رامى السهم الذى يرتدى الزى الفرعونى.



الزمالك

ولم يعرف لنادى الزمالك شعار غيره منذ إنشائه عام 1911، واختار الزمالك لزيه اللون الأبيض والخطين الحمر فاللون الأبيض يعبر عن السلام هذا الرمز النبيل الذي تسعى إليه الرياضة عامة واختاره النادي شعاراً ورمزاً له أما الخطان باللون الأحمر فهما رمز الكفاح في سبيل النصر وكان الزي باللون الأبيض في فترة ما قبل ثورة يوليو وبعد الثورة تمّ إضافة الخطين باللون الأحمر ولم يتغير الزي من يومها.