الامارات | أزمة بين مدرب الزمالك وفرجاني ساسي أمام "ذئاب الجبل".. وحقيقة مفاوضاته مع الأهلي!

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين مدرب الزمالك وفرجاني ساسي أمام "ذئاب الجبل".. وحقيقة مفاوضاته مع الأهلي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلل القلق إلى جمهور الزمالك المصري بعد أن توجه لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة عقب استبداله من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مباراة الفريق أمام نظيره المقاولون العرب التي انتهت لمصلحة "ذئاب الجبل" 2-1 في الدوري المصري لكرة القدم.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "إن ساسي غادر أرض الملعب بعد 57 دقيقة من عمر اللقاء، وظهرت علامات الغضب عليه بعد قرار استبداله لصالح المغربي محمد أوناجم الأمر الذي شكل أزمة بين الطرفين".

من جهته، كشف موقع بطولات المصري عن تصاعد المشكلة بين كارتيرون وساسي وأوباما بعد انتهاء المباراة، وقال: "إن المدرب التقى اللاعبين في غرفة تبديل الملابس بعد دقائق قليلة من الخسارة أمام المقاولون العرب، ووجه لفرجاني ساسي رسالة شديدة اللهجة وطالبه وزميله يوسف أوباما بعد تكرار ما حدث خصوصاً ان الأخير قام بالفعل نفسه لدى استبداله أيضاً".

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة غير متوقعة أمام "ذئاب الجبل" في الوقت القاتل 1-2، لاسيما أنها تأتي بعد الانتصار العريض على غريمه الأهلي 3-1 في الجولة الماضية، ويحتل أبناء القلعة البيضاء حالياً المركز الثالث على لائحة ترتيب الدورى المصري برصيد 42 نقطة، والمقاولون المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن ساسي لن يجدد عقده مع الزمالك الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل وأنه في طريقه للرحيل إلى الأهلي، ولكن وكيل أعماله مهند عون نفى هذه الشائعات بشدة، وقال لموقع "اليوم السابع" المصري: "الأمر عارٍ تماماً من الصحة، ما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأوضح وكيل ساسي: "اللاعب يعتبر نفسه أحد أبناء النادي الأبيض، في ظل المعاملة الطيبة التي يلقاها من رئيس النادي مرتضى منصور ، والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما أن ساسي يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد".

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