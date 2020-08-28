الامارات | مصائب برشلونة لا تأتي فرادى.. اكتشاف حالة كورونا في الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب برشلونة لا تأتي فرادى.. اكتشاف حالة كورونا في الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي، الجمعة، عن إصابة لاعبه الشاب الياباني هيروكي آبي بكورونا، ليصبح اللاعب الرابع الذي يصاب بالفيروس بعد كل من الفرنسي صامويل أومتيتي، ومواطنه توديبو، والبوسني ميراليم بيانيتش.

وقال النادي الكاتالوني على حسابه في "تويتر": "أثبتت الاختبارات التي خضع لها الياباني هيروكي آبي، مهاجم برشلونة أنه مصاب بفيروس كورونا"، وأضاف: "اللاعب عاني من بعض الاضطرابات، ولكن الآن المهاجم الياباني، بصحة جيدة ومعزول في منزله".

وأوضح النادي: "هيروكي لن يبدأ في الموسم التحضيري، استعداداً للموسم الجديد، الاثنين المقبل".

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وكان اللاعب الياباني (21 عاما) قد انتقل إلى برشلونة الموسم الماضي قادما من كاشيما إنتلرز.

ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على النادي الكاتالوني بعدما أصيب الفريق بوباء أكبر من كورونا تجسد في الخسارة الكارثية 8-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تبعها تداعيات قصوى بإعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في الرحيل إلى نادٍ آخر، والمشكلات والأزمات والخلافات الإدارية المتزايدة داخل النادي.

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