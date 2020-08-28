شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجي لتجهيز حازم إمام لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج علاجي ينفذه حازم إمام، قائد الفريق والظهير الأيمن، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المقاولون بنتيجة 2-1.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.
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