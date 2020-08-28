شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخصص مكافأة لتحفيز اللاعبين على الفوز بوصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت إدارة نادى بيراميدز، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمكافأة خاصة بخلاف مكافآت الفوز في حالة إنهاء الموسم بالمركز الثانى الوصيف وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال المباريات المتبقية من عمر الدورى الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم بقيادة أنتى تشاتشيتش، استعدادا لمباراته مع أسوان المقررة غدًا السبت، على ملعب كلية الشرطة في نفس الجولة والتى يبحث الفريق عن الفوز بها للابتعاد بالوصافة.

ويمتلك بيراميدز 42 نقطة بالتساوى مع الزمالك لكنه يتفوق في عدد الأهداف التي سجلها، ويعول المدير الفنى للفريق على الحالة الفنية المرتفعة عند اللاعبين بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فيما يدخل أسوان المباراة برصيد 23 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلة الأخير 1-1 أمام إنبي.