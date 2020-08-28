شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته دون الحصول على راحة اليوم الجمعة، عقب خوضه مباراة المقاولون العرب مساء أمس.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد القاهرة.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد.
وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.
وكان المقاولون قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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