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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته دون الحصول على راحة اليوم الجمعة، عقب خوضه مباراة المقاولون العرب مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز، والتي ستقام على استاد القاهرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان المقاولون قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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