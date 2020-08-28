شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتزع النحاس فوزه القاتل على كارتيرون بلدغة +90؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر الزمالك مجددًا في بطولة الدوري العام، وتعرض لهزيمة مفاجئة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ليشتعل الصراع على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

بدأ كارتيرون المباراة بالرسم التكتيكي 4.2.3.1، أبو جبل في حراسة المرمى وحازم إمام على اليمين وعبدالله جمعة على اليسار وعلاء والونش قلبي دفاع، وفي الوسط الثنائي حامد وساسي ، وعلى اليمين بن شرقي وعلى اليسار زيزو وفي الوسط أوباما وفي الأمام مصطفي محمد.



تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

تحليل مباراة الزمالك والمقاولون

بينما عماد النحاس اعتمد على 4.3.3 وباغت الزمالك هجوميًا من البداية حتى لحظة طرد فادي نجاح.البداية كانت تسجيل للمقاولون العرب هدفًا بسبب خطأ في تمركز محمود الونش، الذي كان من المفترض أن يقوم بعملية نصب التسلل ثم اتبعها خروج خاطئ من المرمى لأبو جبل.بعد تسجيل الهدف واصل النحاس ضغطه على الزمالك خلال عملية البناء ففي اللقطة التالية على سبيل المثال الدقيقة 16 من عمر المباراة و 6 لاعبين من المقاولون العرب في حالة ضغط في وسط ملعب الزمالك.بعد الطرد اختلف الحال فعاد كل لاعبي المقاولون العرب للحالة الدفاعية، وسيطر الزمالك تمامًا على المباراة لكن دون أي خطورة نظرًا لغلق النحاس المساحات وتضييقها خاصة أمام بن شرقيوبعد التغيير الأول الذي أجراه كارتيرون في أول ربع ساعة بنزول عبد الغني بدلاً من حازم المصاب، أجرى التغيير الثاني بنزول كاسونجو بدلًا من أوباما، ونزول أوناجم بدلًا من ساسي، ليغير كارتيرون رسمه التكتيكي الي 4.1.4.1 كاسونجو في اليسار وبن شرقي وزيزو في الوسط واوناجم في اليمين.على الناحية الأخرى، أجرى عماد النحاس 5 تغييرات أبرزها كان تغيير محمد سالم بدلا من سيف الدين الجزيري مع بداية الشوط الثاني وسالم هو من سدد الكرة التي وصلت لمحمد عصام وسجل منها الهدف الثاني القاتل، عصام دخل إلى الملعب في الدقيقة 68 من عمر اللقاء في تغيير من تغييرات النحاس.ووضح خلال المباراة تعثر الزمالك فنيًا على الرغم من النقص العددي للمقاولون العرب، زيزو تحديدًا لديه العديد من الخيارات الخاطئة وضح ذلك في لقاء القمة وبالمثل في مباراة الأمس.بالإضافة لإهدار مصطفى محمد فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاءسجل المقاولون هدفًا قاتلًا من ضربة مرمى، لٌعبت من أبو السعود لمحمد عصام، الذي هيأها بالرأس لسالم الذي توغل وسدد وصلت لعصام مرة أخرى ليسجل هدفًا قاتلاً من خطأ قاتل في التغطية من محمد عبد الغني وقبلها خطأ في الارتقاء بالرأس وحصل عصام على الكرة