مناقسة شرسة بين الأندية الأوروبية على ضم سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

كان مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، من أوائل اللاعبين الذين تلقوا مكالمة من مدرب الفريق، رونالد كومان، عبر الهاتف أخبره من خلالها بخروجه من خططه للموسم الجديد. شعر سواريز وبيئته بذلك من البداية، لكن كلمات المدرب أكدت شكوكه، حيث يرغب اللاعب في البقاء مع برشلونة، لكنه يملك عروضاً عديدة من أندية يوفنتوس، أياكس، وليستر سيتي، والعديد من الأندية الإنجليزية. وكان يوفنتوس من أوائل الأندية التي أبدت اهتمامها بسواريز، حيث يحظى اللاعب بالإعجاب في تورينو، ويعتقد ممثليه بأنه يمكن أن يكون مرشحاً جيداً لتعزيز هجوم "البيانكونيري" في الموسم المقبل. وفي الواقع أشاعت بعض وسائل الإعلام الإيطالية إلى وجود صفقة تبادلية محتملة بين سواريز وهيغواين، لكنه أمر مستبعد، حيث أن الإمكانيات الاقتصادية والرياضية لليوفي أجبرته على وضع هذا الخيار في الاعتبار. ومن ناحية أخرى، هناك أيضاً أياكس أمستردام الذي يرغب في عودة مهاجمه السابق. وعلى الرغم من أن هداف "السيليستي" له ذكريات رائعة خلال الفترة التي قضاها ما بين عام 2007 إلى 2011، إلا أنه يراهن على كيان آخر في مرحلته الجديدة. كما يفكر ليستر سيتي في ضم اللاعب على الرغم من تجديد عقد هدافه جيمي فاردي حتى عام 2023، وأخيراً هناك العديد من أندية الدوري الأمريكي تستهدف ضمه، وأبرزها إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام. ويمتلك سواريز رصيد رائع من الأهداف مع برشلونة، ففي الموسم المنقضي سجل 21 هدفاً في 36 مباراة بكافة المسابقات، وأظهر تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها وخضع لجراحة.

