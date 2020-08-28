أرتيتا يخشى مصير الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

أعرب مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن خشيته من أن يؤدي ارتفاع عدد لاعبي الدوري المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى احداث اضرار في الموسم الجديد. جاءت نتائج اختبارات "كوفيد-19" للعديد من لاعبي فرق الدرجة الممتازة إيجابية منذ عودتهم من العطلة، قبل انطلاق الموسم في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأدت اصابة لاعبي وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وتوتنهام تانغاي ندومبيلي بالفيروس، إلى استبعادهما من تشكيلة من منتخب فرنسا الذي يخوض الشهر المثيب دوري الأمم الأوروبية. وكان أرتيتا أول مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بـ"كوفيد-19" في مارس (آذار) الماضي، قبل أيام فقط من تعليق النشاط الكروي في البلاد. وتعافى اللاعب السابق في "المدفعجية" بشكل كامل، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد على حساب تشيلسي 2-1.

