كلوب يكشف عن العقبة الوحيدة للتعاقد مع ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

نفى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، وجود احتمالية حول التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال مغادرة النادي الكاتالوني هذا الصيف. قال كلوب، في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة آرسنال في كأس الدرع الخيريةK عن إمكانية ضم ميسي لليفربول: "ومن لا يريد ميسي في فريقه؟ لكن لا توجد فرصة.. الأرقام ليست لنا على الإطلاق". وأضاف: "لست متأكداً من أن "البريميرليغ" بحاجة إلى دفعة بصفقة ميسي، لكنها ستكون دفعة بالتأكيد، سيكون من المثير للاهتمام رؤيتها، أود رؤيتها، لكنني لست متأكداً من أنني سأفعل ذلك". وكان ليونيل ميسي أرسل وثيقة مسجلة إلى برشلونة تفيد برغبته في الرحيل، ولكن النادي لا يعتقد أنه يستطيع استخدام البند الموجود في عقده الذي يسمح له بالرحيل المجاني قبل 10 يونيو (حزيران) الماضي. ويُرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا غدا السبت بمباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، وآرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

