ميسي أبلغ غوارديولا قبل أيام برحيله عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن لاعب برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان قد أخبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، قبل أيام برغبته في الرحيل عن برشلونة. قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية: "غوارديولا الذي كان مدرباً لميسي خلال أربعة أعوام في برشلونة، أخبر اللاعب بأنه سيتحدث مع ملاك نادي مانشستر سيتي بشأن إمكانية التعاقد معه". وكان موقعا جول وسبوكس الإخباريان، قد ذكرا أمس الخميس أن مكالمة هاتفية جرت بين ميسي وغوارديولا. وذكرت صحيفة ذا تايمز، أن هذا يشكل مؤشراً جديداً على أن مانشستر سيتي أقرب الأندية المرشحة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً. وأضاف التقرير: "الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، فيران سوريانو، متواجد بالفعل في كاتالونيا، حيث يعتزم التحدث إلى والد ليونيل ميسي جورجي، خلال الأسبوع المقبل".

