شكرا لقرائتكم المقاولون يتوجه إلى الغردقة غدا استعدادا لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق المقاولون، إلى مدينة الغردقة غداً السبت، استعداداً لمباراته ضد الجونة ضمن منافسات الجولة 23 ، وذلك بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق على نادى الزمالك فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف فى مباراة مثيرة حتى الثوانى الأخيرة.

ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية، من أجل استعادة المركز الثانى بجدول المسابقة، والذى يهيمن عليه فريق بيراميدز برصيد 42 نقطة، ومن خلفه نادى الزمالك بنفس الرصيد، فيما يأتى المقاولون فى المركز الرابع.

في سياق متصل، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

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وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق اضطر لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة، والسفر ليسافر بعدها إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

وأضاف فتحى، لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضى على الفريق حتى فى الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

وتابع عضو مجلس المقاولون، لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.