شكرا لقرائتكم برنامج علاجي لحازم إمام بالزمالك للتعافي من إصابة "الأمامية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك برنامج علاجى لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، من أجل تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة، وذلك بعدما تجددت إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب فى الدقائق العشرة الأولى من المباراة مما أدى إلى تغييره والدفع بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، أول أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما احتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

ويرغب الزمالك فى مواصلة المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، من أجل حصد بطاقة التأهل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة، بعدما اشتعلت المنافسة على هذا المركز، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بالتساوى فى النقاط مع الأبيض، فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 40 نقطة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.