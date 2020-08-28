شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس إشراك أوناجم أساسياً بمباراة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، للدفع بالمغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض، أساسيًا فى المباراة التى ستجمع الفريق مع نظيره إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويسعى الزمالك لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

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وشارك أوناجم كبديل فى مواجهتى الأهلى والمقاولون العرب، على الترتيب، والتى شهدت فوز الأبيض فى الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر فى المواجهة الثانية أمام ذئاب الجبل فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت مساء أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف، ونجح فى تنشيط الخط الأمامى للفريق لذا يدرس كارتيرون الاعتماد عليه بشكل أساسى فى اللقاء المقبل أمام إنبى.

ويرغب الزمالك فى مواصلة المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، من أجل حصد بطاقة التأهل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة، بعدما اشتعلت المنافسة على هذا المركز، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بالتساوى فى النقاط مع الأبيض، فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 40 نقطة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.