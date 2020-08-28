شكرا لقرائتكم عودة منافسات الجودو في أكتوب المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الإتحاد الدولي للجودو أكتوبر المقبل نةعدا لاستئناف النشاط ، وعودة المنافسات للعبة مرة أخرى ، بإقامة أولى البطولات وهى الجراند سلام والمقرر إقامتها في المجر في الفترة من 23 الي 25 اكتوبر القادم بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب إنتشار جائحة كورونا الفترة الماضية .

كما أعلن الاتحاد الدولى أن ثانى البطولات ستكون الجراند سلام المقرر إقامتها في طوكيو في الفترة من 11 الي 13 ديسمبر بنهاية العام .

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قرر الاتحاد الأفريقى للجودو إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار خلال شهر ديسمبر بالمغرب، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، حيث كان من المقرر أن تقام بالمغرب أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

خلال مارس الماضى أعلن الاتحاد الأفريقى تأجيل البطولة الأفريقية إلى يونيو 2020 على خلفية انتشار الفيروس، لكن تم تأجيلها أيضا بسب عدم انحسار كورونا، ليتم فى النهاية تجديد شهر ديسمبر موعدا نهائيا لإقامة البطولة.

حصل إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، وتقدم عبد الله الشهابي محامي اللاعب بدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب الدولي وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل اعلان إيقافه بسبب المشاركة ببطولتين في العام المنقضي.