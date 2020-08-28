أزمة عنيفة بين فرجاني ساسي وكارتيرون.. التونسي يحذف صفة «لاعب بنادي الزمالك» على تويتر.. ووكيل أعماله يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير صحفية تونسية أن هناك أزمة بدأت تلوح فى الأفق بين فرجاني ساسي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، وتحديداً عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب مساء الخميس.

وأفادت بوابة " تونس الرقمية " بأن ساسي غادر ملعب ستاد القاهرة خلال مباراة المقاولون العرب بعد 57 دقيقة من عمر اللقاء، حيث ظهرت علامات الغضب على اللاعب بعد قرار كارتيرون باستبداله لصالح المغربي محمد أوناجم.

ورفض ساسي التوجه إلى دكة بدلاء الزمالك عقب قيام الجهاز الفني للفريق الأبيض باستبداله، وتوجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة، ثم قام بتجميع متعلقاته الشخصية قبل أن يغادر الاستاد أثناء سير المباراة.

وفي سياق متصل، قام التونسي بحذف تعريفه كلاعب في نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مما يشير إلى حالة الغضب التي يمر بها.

من جانبه، كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع فرجاني ساسي.

وقال عبدالهادي، خلال برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك تحركات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وأضاف عبدالهادي أن هناك مفاوضات من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب التونسي.

وتابع: "نحن في عالم احتراف، فنرى رمضان صبحي قام بتفضيل عرض بيراميدز على الأهلي".

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وأشار عبدالهادي إلى أن فرجاني ساسي سيحق له التوقيع لأي ناد في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.

من جانبه، كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي، حقيقة عرض خدمات اللاعب التونسي على النادي الأهلي.

وقال عون، في تصريح نقلته عدد من وسائل الإعلام، إنه لا صحة لما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن قيامه بعرض خدمات فرجاني ساسي على النادي الأهلي.

وأكد عون أن فرجاني ساسي يريد الإستمرار في نادي الزمالك لـ 3 مواسم أخرى.

وتأتي خسارة الزمالك من المقاولون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري العام.