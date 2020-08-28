وكيل أعمال فرجاني ساسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف مهند عون، وكيل أعمال نجم نادي الزمالك، فرجاني ساسي، حقيقة عرض خدمات اللاعب التونسي على النادي الأهلي.

وقال عون، في تصريح نقلته عدد من وسائل الإعلام منذ قليل، إنه لا صحة لما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن قيامه بعرض خدمات فرجاني ساسي على النادي الأهلي.

وأكد عون أن فرجاني ساسي يريد الإستمرار في نادي الزمالك لـ 3 مواسم أخرى.

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نجم خط وسط نادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.

وقال عبدالهادي، خلال برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك تحركات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وأضاف عبدالهادي أن هناك مفاوضات من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب التونسي.

وتابع: "نحن في عالم احتراف، فنرى رمضان صبحي قام بتفضيل عرض بيراميدز على الأهلي".

وأشار عبدالهادي إلى أن فرجاني ساسي سيحق له التوقيع لأي ناد في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.

Advertisements

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لم يفاوض فرجاني ساسي سواء من قريب أو بعيد، وكل ما يتردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، خصوصًا وأن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق الأبيض.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن ساسي مستمر في عقده مع نادي الزمالك ولن يرحل قبل نهاية المدة القانونية في عقده.

وأوضح الإعلامي أن وكيل أعمال فرجاني ساسي، يسعى لتسويق اللاعب في المرحلة المقبلة، مستغلاً اسم النادي الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بأن نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، قام بحذف تعريفه كلاعب في نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكر موقع "القاهرة 24" أن ساسي حذف كلمة "لاعب في نادي الزمالك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يأتي هذا بعدما غادر فرجاني ساسي ستاد القاهرة مباشرة عقب تبديله في أحداث الشوط الثاني لمباراة الزمالك والمقاولون، التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الأصفر بهدفين لهدف.

ورفض ساسي التوجه إلى دكة بدلاء الزمالك عقب قيام الجهاز الفني للفريق الأبيض باستبداله، وتوجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة، ثم قام بتجميع متعلقاته الشخصية قبل أن يغادر الاستاد أثناء سير المباراة.

وتأتي خسارة الزمالك من المقاولون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري العام.