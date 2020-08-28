كتب: ضياء السقا
حقق المقاولون العرب فوزا هاما على الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق فوزا قاتلا على جونة، الأربعاء، بهدف دون رد، في إطار الجولة ذاتها.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات الجولة 22:
1 – النادي الأهلي 59 نقطة.
2 – بيراميدز 42 نقطة.
3 – نادي الزمالك 42 نقطة.
4 – المقاولون العرب 40 نقطة.
5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.
6 – إنبي 30 نقطة.
7 – سموحة 28 نقطة.
8 – الإسماعيلي 27 نقطة.
حرس الحدود 24 نقطة – 9.
10 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.
11 – مصر المقاصة 23 نقطة.
12 – وادي جلة 23 نقطة.
13 – أسوان 23 نقطة.
14 – طلائع الجيش 22 نقطة.
15 – المصري 21 نقطة.
16 – الجونة 21 نقطة.
17 – نادي مصر 17 نقطة.
18 – طنطا 16 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز الأهلي في الجولة 22 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.