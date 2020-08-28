فلافيو يصدم جمهور الأهلي بشأن انضمامه لـ بيراميدز.. ويعلّق على رحيل رمضان صبحي.. ويوجه رسالة لجمهور القلعة الحمراء حول جيرالدو

أكد مهاجم الأهلي السابق، الأنجولي فلافيو أمادو، أنه خلال فترة تواجده في القلعة الحمراء كان من الصعب أن يظهر نادي مثل نادي بيراميدز الذي ظهر في الوقت الحالي وحاول ضم لاعبي الأحمر.

ورد فلافيو، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المُذاع عبر فضائية "النهار"، على سؤال حول ما إذا كان عُرض عليه الانتقال لبيراميدز عندما كان لاعبًا في الأهلي مقابل 3 أضعاف المقابل المادي الذي كان يتقاضاه.

وقال فلافيو: "كرة القدم معقدة وصعبة، كنت ألعب في مصر منذ 11 سنة"، مضيفاً أنه وقت تواجه في الأهلي كان من الصعب أن يظهر فريق مثل بيراميدز، موضحاً أن وضع القلعة الحمراء كان جيد جداً وأنه كان من المستحيل أن يتخلى الأحمر عنه لفريق آخر في ذلك الوقت.

وأضاف: "في كرة القدم اللاعب يعيش على الذي يكسبه من الأندية، عندما احترفت في السعودية خرجت بسبب الأمور المادية، لكن لم أكن لأوافق على الخروج من الأهلي لفريق آخر داخل مصر لكي أكسب مبلغ أكثر أو أقل".

وتابع الهداف الأنجولي: "مسيرة لاعب الكرة قصيرة جدًا، حيث يعتمد أكثر على العروض، مؤكداً أنه "إذا عُرض عليّ وقتها عرض أكثر بكثير و3 أضعاف راتبي في الأهلي أعتقد أنني كنت سأوافق".

Advertisements

وأوضح أن الأهلي عندما يترك لاعبًا لآخر وقت لكي يتفاوض معه، "فهذا معناه أنه لا يعتمد عليه".

واختتم فلافيو تصريحاته بالقول: "النادي لديه فترة محددة لكي يجدد فيها عقد اللاعب، ولو لم يتحرك خلال هذه المدة، فمعنى هذا أنه لا يعتمد على هذا اللاعب بنسبة 100%، ولا يوجد لديه مشكلة في رحيله".

ووجه فلافيو رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بشأن مواطنه جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فلافيو إن جيرالدو لاعب جيد جداً، مؤكداً أنه لو كان لاعب سيئ، لم يقوم الأهلي بالتعاقد معه نهائياً".

وأضاف المهاجم الأنجولي السابق: "على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو"، مؤكداً أنه لم يكن له دور في ترشيحه للنادي.

وتمكن الهداف الأنجولي فلافيو من تحقيق مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي على الرغم من البداية السيئة له حيث ظل موسم كامل لم يحرز خلاله سوى هدفًا وحيدًا قبل أن يصبح واحد من أهم مهاجمي القلعة الحمراء الأفارقة في تاريخه.