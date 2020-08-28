بطولة إنكلترا: كلوب يستبعد انضمام ميسي لليفربول

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لندن: استبعد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول كليا فكرة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه، معتبرا انه في حال حصول ذلك سيكون إضافة رائعة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ ميسي فريقه برشلونة الإسباني الثلاثاء رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب.

ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي الإنكليزي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة جوسيب غوارديولا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أندية باريس سان جرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكاتالوني.

وأكد كلوب أنه سيكون سعيدا في حال حصوله على خدمات ميسي، لكنه أوضح أن مشوار اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لن يقوده إلى أنفيلد.

وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد أرسنال على لقب درع المجتمع "اهتمام (لضم ميسي)؟ من لا يريد أن يكون ميسي في فريقه؟ ولكن لا توجد فرصة".

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ويتنافس الفريقان السبت على لقب درع المجتمع وهي المباراة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وأنهى ليفربول الموسم المنصرم في المركز الأول للمرة الأولى منذ 1990 بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي.

واعترف كلوب بأن محاولة ليفربول للاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ستكون مهددة بشكل واضح إذا انضم ميسي إلى الغريم سيتي.

وأبدى المدرب السابق لبوروسيا دورتموند اعتقاده أنها ستكون نقلة نوعية لكرة القدم الإنكليزية أن يكون لديك أحد أعظم اللاعبين في العالم على الإطلاق في البطولة المحلية "من الواضح أن ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب التغلب عليهم".

وأضاف "بالنسبة للدوري الإنكليزي الممتاز سيكون الأمر رائعا، لكنني لست متأكدا ما إذا كان يحتاج إلى هذا التعزيز".