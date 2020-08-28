تشلسي الإنكليزي يعلن قدوم تياغو سيلفا لسنة قابلة للتجديد

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لندن: تعاقد نادي تشلسي الإنكليزي مع البرازيلي تياغو سيلفا، قائد دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، لعام قابل للتجديد، بحسب ما ذكر النادي اللندني الجمعة.

قال اللاعب البالغ 36 عاما بعد انتهاء عقده الباريسي في بيان النادي "أنا سعيد جدا للانضمام الى تشلسي. أنا ممتن للتواجد في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الالقاب".

من جهتها، أشارت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا "نحن سعداء لاضافة لاعب من قماشة عالمية على غرار تياغو سيلفا. بعد مشاركته في أعلى المستويات منذ عدة سنوات، لا شك لدينا بأن خبرته ونوعيته ستكملان المواهب المتواجدة لدينا هنا".

وحل تشلسي ثالثا الموسم الماضي في الدوري الانكليزي، ليضمن المشاركة في دوري ابطال أوروبا. لكن دفاعه أظهر ثغرات أحيانا، واهتزت شباكه 45 مرة في 38 مرحلة من الدوري، ليحتل المركز الثاني عشر على هذا الصعيد.

وكان سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا قد شكر عبر رئيسه القطري ناصر الخليفي سيلفا على مسيرته الطويلة في النادي "تياغو، شكرا لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك وهالتك".

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تابع "ستكون الى الابد احد افضل اللاعبين في التاريخ، ومكانتك الاسطورية هنا في باريس سان جرمان ستظل الى الابد".

واحرز سيلفا، القادم من ميلان الايطالي في 2012، مع سان جرمان لقب الدوري المحلي سبع مرات والكأس خمس مرات وكأس الرابطة ست مرات.

ولم يُمدّد عقد سيلفا الذي خاض 315 مباراة مع سان جرمان بينها 293 كقائد، برغم دعوة المدرب الالماني توماس توخل الى "توضيح الموقف"، بعد نهائي دوري ابطال اوروبا الذي خسره الاحد الماضي ضد بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

ويبدو تشلسي نشطا للغاية في فترة الانتقالات، مع قدوم الهداف الالماني تيمو فيرنر، صانع اللعب المغربي حكيم زياش، والظهير بن تشيلويل مقابل نحو 145 مليون يورو، كما ينتظر لاعب الوسط الالماني كاي هافيرتس بصفقة مقدرة بنحو مئة مليون يورو.